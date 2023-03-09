В России назвали санкции Запада бодрящим душем

Посол Антонов назвал санкции Запада бодрящим душем для России

Санкции Запада оказались для России «бодрящим душем». Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он в шутку поблагодарил авторов рестрикций за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. «Подобный утренний бодрящий душ помог осознать губительные риски излишней зависимости цепочек поставок от зарубежных партнеров», — указал руководитель дипмиссии.

Дипломат отметил, что за санкционными эскападами Вашингтона стоит желание обеспечить для себя рыночное преимущество.

Ранее Антонов заявил, что Вашингтон нехотя признает профессионализм российского правительства, которое сумело стабилизировать банковский сектор и наладить производство в условиях санкций. Также он назвал бездумными американские односторонние санкции, введенные против России. Посол выразил мнение, что таким образом Запад надеется заставить Россию страдать, однако желаемого эффекта эти меры не принесут.

8 марта генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров рассказал, что американский бизнес не намерен уходить с российского рынка. По его словам, в США пытаются тщательно проанализировать ситуацию с антироссийскими санкциями. «Терять такой емкий, большой рынок никто не хочет», — заявил дипломат.