Появились кадры спасения ребенка из-под завалов дома в Чите после взрыва газа

МЧС опубликовало кадры спасения ребенка из-под завалов дома в Чите после взрыва газа

В сети появились кадры спасения ребенка из-под завалов жилого дома в Чите, в котором взорвался газ. Видео опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, во время объявленной минуты тишины спасатели услышали из-под бетонных плит голос ребенка, после чего провели разбор конструкций. На записи видно, как сотрудники МЧС спускают завернутого в одеяло пострадавшего с пятого этажа по автолестнице и передают медикам. Затем вновь объявляется минута тишины с призывом заглушить технику.

В МЧС добавили, что всего были спасены 12 человек. Пятеро из них, включая троих детей, извлечены из-под завалов. Предварительно, людей под обломками больше нет.

Ранее в Минздраве Забайкалья заявили, что число пострадавших из-за взрыва выросло до 11 человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Взрыв в пятиэтажке на Боровой улице в Чите произошел утром 9 марта. Он разрушил два верхних этажа здания и повредил шесть квартир. В качестве предварительной причины ЧП в экстренных службах назвали разгерметизацию газового баллона. Сам дом не газифицирован.