Сосед взявшего сына в заложники экс-чиновника рассказал о начале стрельбы

Сосед стрелявшего в Нижневартовске экс-чиновника: стрельба началась с приездом МЧС

Сосед стрелявшего с балкона квартиры в Нижневартовске экс-чиновника Владимира Ш. в разговоре с «Лентой.ру» рассказал подробности произошедшего. Он сообщил, что выстрелы начались в 7 утра по местному времени.

«Я живу на втором этаже. В 07:00 к дому приехали сотрудники МЧС. В это же время он начал стрелять и кричать матом, что всех убьет», — сообщил сосед экс-чиновника.

Очевидец рассказал, что дом, в котором проживает стрелявший Владимир Ш., а также соседние постройки были эвакуированы.

«Мы сейчас сидим в школе №42. Ждем команды, когда можно будет выйти. Говорят, что его уже задержали», — сказал сосед Владимира Ш.

Ранее стало известно, что в Нижневартовске задержали экс-чиновника, удерживающего в заложниках трехлетнего сына. Перед задержанием силовики доложили об освобождении взятого в заложники ребенка.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома.

К полицейским обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. По ее словам, муж схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он начал стрельбу с балкона квартиры.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонков от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Telegram-канал Mash утверждает, что причиной неадекватного поведения мужчины стал прием запредельной дозы лекарств с алкоголем.