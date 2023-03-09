Россия нанесла «удар возмездия» за атаку украинских диверсантов на брянские села

Минобороны России заявило об «ударе возмездия» за атаку украинской ДРГ на брянские села

Вооруженные силы России нанесли массированный «удар возмездия» в ответ на атаку сел в Брянской области, предпринятую украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) 2 марта. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны страны, назвав действия диверсантов террористическими.

В сообщении российского военного ведомства отмечается, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты оказались поражены.

Удары наносились в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

В качестве оружия для удара по украинским объектам применялись ракеты большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», указали в Министерстве обороны.

«Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов», — отчитались в ведомстве.

Отмечается, что в результате удара были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

Нападение украинской ДРГ на Брянскую область совершили члены «Русского добровольческого корпуса» ВСУ

Атака украинской ДРГ на Брянскую область произошла 2 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковую машину, в результате чего погиб один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован.

Позже выяснилось, что украинские диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми. «Домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — рассказал глава Климовского района Александр Исаев.

Ответственность за атаку на Брянскую область взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», входящего в состав ВСУ.

Путин назвал это нападение терактом, возбуждено уголовное дело

Президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов на Брянскую область, пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев».

«Ничего у них не получится. Мы их дожмем», — заявил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что атака ДРГ на Брянскую область является терактом.

Следственный комитет возбудил по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области уголовное дело.