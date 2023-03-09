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14:55, 9 марта 2023Россия

Россия нанесла «удар возмездия» за атаку украинских диверсантов на брянские села

Минобороны России заявило об «ударе возмездия» за атаку украинской ДРГ на брянские села
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли массированный «удар возмездия» в ответ на атаку сел в Брянской области, предпринятую украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) 2 марта. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны страны, назвав действия диверсантов террористическими.

В сообщении российского военного ведомства отмечается, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты оказались поражены.

Удары наносились в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

В качестве оружия для удара по украинским объектам применялись ракеты большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», указали в Министерстве обороны.

«Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов», — отчитались в ведомстве.

Отмечается, что в результате удара были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

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21 февраля 2023

Нападение украинской ДРГ на Брянскую область совершили члены «Русского добровольческого корпуса» ВСУ

Атака украинской ДРГ на Брянскую область произошла 2 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковую машину, в результате чего погиб один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован.

Позже выяснилось, что украинские диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми. «Домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — рассказал глава Климовского района Александр Исаев.

Ответственность за атаку на Брянскую область взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», входящего в состав ВСУ.

Путин назвал это нападение терактом, возбуждено уголовное дело

Президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов на Брянскую область, пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев».

«Ничего у них не получится. Мы их дожмем», — заявил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что атака ДРГ на Брянскую область является терактом.

Следственный комитет возбудил по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области уголовное дело.

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Игорь Дмитров
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