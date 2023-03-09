Россия нанесла «удар возмездия» за атаку украинских диверсантов на брянские села
Вооруженные силы России нанесли массированный «удар возмездия» в ответ на атаку сел в Брянской области, предпринятую украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) 2 марта. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны страны, назвав действия диверсантов террористическими.
В сообщении российского военного ведомства отмечается, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты оказались поражены.
Удары наносились в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
В качестве оружия для удара по украинским объектам применялись ракеты большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», указали в Министерстве обороны.
«Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов», — отчитались в ведомстве.
Отмечается, что в результате удара были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.
Нападение украинской ДРГ на Брянскую область совершили члены «Русского добровольческого корпуса» ВСУ
Атака украинской ДРГ на Брянскую область произошла 2 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковую машину, в результате чего погиб один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован.
Позже выяснилось, что украинские диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми. «Домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — рассказал глава Климовского района Александр Исаев.
Ответственность за атаку на Брянскую область взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», входящего в состав ВСУ.
Путин назвал это нападение терактом, возбуждено уголовное дело
Президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов на Брянскую область, пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев».
«Ничего у них не получится. Мы их дожмем», — заявил Путин.
Также глава государства подчеркнул, что атака ДРГ на Брянскую область является терактом.
Следственный комитет возбудил по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области уголовное дело.