Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:4
Завершен
Адмирал
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
СКА
2:1
Перерыв
live
Динамо Мн
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Байер
Сегодня
20:45 (Мск)
Ференцварош
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Исалин Бонавентюр
Сегодня
22:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Индиан-Уэллс (ж)
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Бетис
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:43, 9 марта 2023Спорт

Вяльбе обратилась к президенту Международной лыжной федерации

Елена Вяльбе выразила надежду, что FIS перейдет от слов к делу в связи с допуском россиян

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обратилась к президенту Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохану Элиашу в связи с допуском россиян к соревнованиям. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе рассказала, что приветствует заявления главы FIS, так как Элиаш основывает свои суждения на важности следованию основополагающим принципам недискриминации. «Это вселяет в нас надежду на лучшее. Надеемся, что FIS сможет противостоять давлению со стороны известных нам стран, а также перейдет от слов к делу», — заявила она.

23 февраля Элиаш ответил на вопрос о допуске российских спортсменов на международные турниры. «Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остается сложной. Мы хотим избежать раскола спортивного сообщества», — заявил он.

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана
Российскую предпринимательницу осудят по делу об афере при закупке томографов
Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию
Популярная ведущая назвала главное отличие москвичей от жителей других городов
Переживший нападение тюленя серфер сломал ногу и не поместился в вертолет
В Пентагоне захотели найти дипломатическое решение проблем с Ираном
Польша установила на границе с Россией и Белоруссией противотанковые ежи
Россияне показали фото свалки с окровавленными костями животных у жилых домов
В столичной квартире обнаружили полуистлевшие трупы пенсионерки и ее сына
Танцующая звезда «Уэнсдэй» назвала причину отсутствия личной жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.