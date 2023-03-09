Вяльбе обратилась к президенту Международной лыжной федерации

Елена Вяльбе выразила надежду, что FIS перейдет от слов к делу в связи с допуском россиян

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обратилась к президенту Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохану Элиашу в связи с допуском россиян к соревнованиям. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе рассказала, что приветствует заявления главы FIS, так как Элиаш основывает свои суждения на важности следованию основополагающим принципам недискриминации. «Это вселяет в нас надежду на лучшее. Надеемся, что FIS сможет противостоять давлению со стороны известных нам стран, а также перейдет от слов к делу», — заявила она.

23 февраля Элиаш ответил на вопрос о допуске российских спортсменов на международные турниры. «Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остается сложной. Мы хотим избежать раскола спортивного сообщества», — заявил он.

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.