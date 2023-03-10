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15:10, 10 марта 2023Моя страна

В Иркутской области медведь проснулся и поставил рекорд

В Прибайкальском нацпарке зафиксировали рекордно раннее пробуждение медведя

Фото: Unsplash

В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области зафиксировали рекордно раннее пробуждение медведя. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», передает «Интерфакс».

Научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова сообщила, что информация об обнаружении следов медведя поступила 8 марта. Их заметили в районе 80-го километра Кругобайкальской железной дороги.

«Такая дата — абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений. До этого самая ранняя дата была 26 марта», — пояснила Десятова.

Недалеко от места обнаружения следов медведя находится популярный объект маршрута «Кругобайкальская железная дорога». Его не закрыли, но инспекторы уделяют ему особое внимание — после 8 марта свежих следов медведя не заметили.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Таганай» в Челябинской области зафиксировали рекорд по глубине сугробов. Она составила 80 сантиметров. Последний раз такие значения в это время года фиксировали 10 лет назад — тогда глубина достигала метра.

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Сергей Истомин
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