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18:45, 10 марта 2023Силовые структуры

Российский полковник полиции обустроил на даче криптоферму

В Петербурге нашли криптоферму на даче замглавы УМВД по Василеостровскому району Сердюкова

Фото: Bulltus_casso / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге правоохранители задержали замглавы УМВД по Василеостровскому району, полковника полиции Андрея Сердюкова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Фонтанка».

Утром 10 марта в служебный кабинет полицейского пришли с обысками сотрудники собственной безопасности МВД. Следственные действия связаны с уголовным делом ресторатора Александра Коновалова, обвиняемого в даче взяток полицейским во время пандемии. Также силовики провели обыски на даче задержанного и нашли там криптоферму.

По версии следствия, Сердюков, ранее работавший в управлении МВД по Центральному району Петербурга, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за содействие. Полковник находится на допросе в Следственном комитете России.

26 января сообщалось, что суд освободил Коновалова из СИЗО под домашний арест. Он провел под стражей год, а затем заключил сделку со следствием.

Коновалов известен как лидер «барного сопротивления», который организовал бойкот ковид-сертификатов в заведениях общепита. В декабре 2020 года он объединил более 40 баров Петербурга, которые собирались игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники.

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Любовь Ширижик
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