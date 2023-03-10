Посол Украины прокомментировал слова Лукашенко про пакт о ненападении

Посол Украины Кизим: нужно использовать все возможности для предотвращения угрозы

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. В интервью изданию LIGA.net дипломат заявил, что украинская сторона не ведет официальных переговоров на этот счет.

«Кто там общался или не общался — мне сложно сказать», — отметил Кизим.

При этом он призвал использовать все возможности для предотвращения угрозы со стороны Белоруссии. «Будь то личный посланник или просто общественная организация — обсудить это можно», — добавил посол.

Кизим не исключил, что уже могли быть контакты в форме публичной дипломатии, однако подчеркнул, что по официальному каналу через МИД и посла подобной коммуникации не происходило.

7 марта Лукашенко заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского «гнидой», потому что украинский лидер «бегает вокруг Беларуси, присылает людей и просит: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся"». Глава республики подчеркнул, что Белоруссия не собирается нападать.

24 января во время совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии Лукашенко сообщил о предложении Киева заключить пакт о ненападении. 2 февраля глава МИД России Сергей Лавров назвал подобное предложение забавным. По его словам, идея о заключении пакта «показывает креативность» украинских властей.