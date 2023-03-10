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12:39, 10 марта 2023Наука и техника

На Украине показали модернизированные Т-72

«Российская газета»: на Украине показали модернизированные в Чехии танки Т-72EA

Кадр: Российская газета

Модернизированные в Чехии танки Т-72, которые предназначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ), показали на видео. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета».

На кадрах видны три танка Т-72EA, расположенных в лесополосе в неустановленном месте. Танки получили блоки динамической защиты на бортовых экранах и дымовых гранатометах.

Отмечается, что боевые машины, которые проходили ремонт и модернизацию в цехах компании Excalibur Army, фигурировали под названием Tomas. Танки получили модернизированные приборы наблюдения, включая тепловизионные прицелы наводчиков с лазерным дальномером, и цифровые панели приборов механиков-водителей. Мощность двигателя повысили до 840 лошадиных сил.

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В феврале у линии боевого соприкосновения на Украине заметили танк Т-64БМ1М, который выпускали в рамках контракта с Демократической Республикой Конго. Эта версия считается упрощенным вариантом Т-64БМ «Булат».

В том же месяце майор танковых войск с позывным Татарин рассказал, что модернизированный Т-72Б3М получил дополнительную защиту корпуса и башни. Танк может использовать более длинные боеприпасы.

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Даниил Иринин
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