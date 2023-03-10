Лавров заявил о конце старого миропорядка после завершения СВО

Глава МИД России Лавров заявил, что старый миропорядок закончится с концом СВО

Старый миропорядок закончится с концом специальной военной операции (СВО) России на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала на передаче «Большая игра».

«Конечно, возврата к старому быть не может», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос ведущего.

Министр также обвинил Запад в желании «вцепиться» в Россию. «Ждали момента, чтобы это сделать, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок, который набирает, может, не такую мощную экономическую силу, как Китай и Индия, но тем не менее остается в ряду ведущих экономик», — сказал глава российского МИД.

Ранее Лавров обсудил с первым заместителем главы МИД КНР Ма Чжаосюем строительство «справедливого многополярного миропорядка». Дипломаты отметили, что двустороннее сотрудничество России и Китая в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других организаций «в полной мере отвечает партнерскому и доверительному характеру отношений наших стран».