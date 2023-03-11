«Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

«Краснодар» со счетом 3:1 победил «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ

«Краснодар» победил «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч на 19-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Константин Тюкавин, через пять минут полузащитник хозяев Кади Боржес сравнял счет. На 57-й минуте хавбек «Динамо» Муми Нгамале получил прямую красную карточку за то, что наступил шипами выше голени сопернику Эдуарду Сперцяну. Вскоре после этого Боржес оформил дубль, а на 93-й минуте противостояния Никита Кривцов упрочил лидерство краснодарцев.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет против «Локомотива» 18 марта. «Динамо» в этот же день встретится с «Уралом».

Ранее 11 марта «Спартак» 87-й минуте матча вырвал победу у «Факела». Встреча завершилась со счетом 3:2. «Локомотив» вдевятером удержал преимущество 1:0 в игре против «Ахмата».