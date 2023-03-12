Европу предупредили о катастрофе в случае тайной операции США в Крыму

Asia Times: помощь США в подготовке Киевом наступления на Крым грозит Европе катастрофой

Попытка Украины начать наступление на Крым при поддержке Соединенных Штатов обернется катастрофой для Европы. Об этом предупредил обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

Журналист предположил, что «весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве». По его мнению, Вашингтон может пойти на тайное участие в операции, например, послав пилотов ВВС США или НАТО управлять перекрашенными в украинские опознавательные знаки истребителями.

Брайен указал, что тем самым конфликт может вылиться в полномасштабную войну в НАТО.

10 марта советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. По его словам, Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом».

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.

