В Совфеде оценили предложение Киева переименовать Россию в Московию

Сенатор Карасин назвал слабоумием предложение Украины переименовать Россию в Московию

Идея о переименовании России в Московию, предложенная ранее киевскими властями, говорит о наличии у них определенного диагноза. Так инициативу украинской стороны оценил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 марта.

«Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа "московии" указывают на диагноз», — написал Карасин.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. В феврале соответствующая инициатива, опубликованная на сайте украинского лидера, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

В МИД России действия Зеленского назвали очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию». В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа посчитал это предложение глупостью, которая ни на что не повлияет.