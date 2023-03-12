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19:01, 12 марта 2023Россия

Россиянину пришлось прыгать с седьмого этажа после устроенного поджога

В Москве спасавшийся от пожара мужчина прыгнул с седьмого этажа и остался жив

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве россиянин остался жив после прыжка из окна седьмого этажа. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло в многоквартирном доме на Кронштадтском бульваре. Чтобы спастись от пожара, мужчине пришлось выпрыгнуть из окна. Когда пламя потушили, пожарные обнаружили три очага возгорания в квартире, также был включен газ. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пострадавший сам устроил поджог своего жилища.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Пострадавший находится в медучреждении.

24 февраля сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в центре столицы.

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Владимир Седов
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