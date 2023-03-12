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23:26, 12 марта 2023Спорт

В команде бойца UFC c Донбасса оценили перспективу получения титульного поединка

Менеджер заявил, что Крылову осталось выиграть один бой для получения титульного поединка

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

В команде российского бойца смешанного стиля (MMA) Никиты Крылова оценили перспективу получения титульного поединка. Слова менеджера спортсмена Александра Скаредина приводит Metaratings.

«На наш взгляд, ему осталось выиграть один хороший претендентский бой», — заявил Скаредин. Он добавил, что перед этим Крылов возьмет небольшую паузу, чтобы отдохнуть, привести в порядок здоровье и восстановиться.

Ранее 12 марта Крылов одержал победу над американцем Райаном Спэнном на турнире UFC Fight Night 221. Уроженец Донбасса успешно применил удушающий прием в первом раунде.

Всего в профессиональной карьере Крылов провел 39 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел девять поражений.

Андрей Стрельцов
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