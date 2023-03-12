Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:51, 12 марта 2023Мир

Зеленский поздравил президента Чехии с вступлением в должность

Владимир Зеленский договорился активно взаимодействовать с президентом Чехии Павелом

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом Чехии Петром Павелом, инаугурация которого состоялась 9 марта. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

По словам Зеленского, он поздравил Павела с официальным вступлением в должность. Они обсудили требования к безопасности, ход конфликта на Украине и планы вступления в Евросоюз. «Договорились и дальше активно взаимодействовать», — написал президент Украины.

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии 28 января. На следующий день после избрания он провел первый телефонный разговор с Зеленским и заверил, что Украина может и в дальнейшем быть уверенной в поддержке со стороны Праги.

Ранее сообщалось, что Павел назвал переговоры с Москвой «практически невозможными». Он также отметил необходимость увеличить масштаб военной помощи НАТО Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Командир ВСУ завил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске
Глава UFC оценил третье подряд поражение Петра Яна
В Совфеде отреагировали на сообщения о вмешательстве России в дела Молдавии
В США рассказали о ненависти администрации Байдена к Путину и коммунизму
Три пары поженились ночью в московском метро
Журналист Херш уличил США в попытке отвлечь внимание от его расследования
Стало известно об угрозе кризиса банковской системы администрации Байдена
В Новой Москве подростки обманом арендовали авто, устроили ДТП и попали на видео
Зеленский поздравил президента Чехии с вступлением в должность
Врач назвала пять причин выпадения волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.