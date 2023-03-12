Зеленский поздравил президента Чехии с вступлением в должность

Владимир Зеленский договорился активно взаимодействовать с президентом Чехии Павелом

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом Чехии Петром Павелом, инаугурация которого состоялась 9 марта. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

По словам Зеленского, он поздравил Павела с официальным вступлением в должность. Они обсудили требования к безопасности, ход конфликта на Украине и планы вступления в Евросоюз. «Договорились и дальше активно взаимодействовать», — написал президент Украины.

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии 28 января. На следующий день после избрания он провел первый телефонный разговор с Зеленским и заверил, что Украина может и в дальнейшем быть уверенной в поддержке со стороны Праги.

Ранее сообщалось, что Павел назвал переговоры с Москвой «практически невозможными». Он также отметил необходимость увеличить масштаб военной помощи НАТО Киеву.