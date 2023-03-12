Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:31, 12 марта 2023Интернет и СМИ

Полковник раскрыл три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым

Полковник Риттер: США могут передать ВСУ оружие, материалы и данные для атаки на Крым

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскрыл три тактики Вашингтона в случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

По мнению полковника, речь будет идти о так называемой американской прокси-поддержке Украины: передаче материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки. К такому выводу Риттер пришел, исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, назвавшей ранее военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины и пообещавшей Киеву поддержку Белого дома в этом направлении.

Материалы по теме:
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023
В США рассказали о секретной операции по подрыву «Северных потоков». Газопровод могли заминировать американские водолазы
В США рассказали о секретной операции по подрыву «Северных потоков».Газопровод могли заминировать американские водолазы
8 февраля 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

Как заявил офицер, подобные действия можно расценить как официальное заявление о том, что Вашингтон стал стороной украинского конфликта, что приведет лишь к усугублению ситуации.

10 марта советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. По его словам, Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом».

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Киеву из-за акций протеста в Европе
Цены на вторичное жилье в России перестали снижаться
«Ростов» вырвал победу у «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
Полковник раскрыл три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым
Московский священник раскрыл секреты семейного счастья
Стало известно об улучшении состояния Костмарова
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран
Гастроэнтеролог развеяла миф о специальном питании при гастрите
Российского депутата отправили в СИЗО по делу о хищении миллионов
Вероятность разногласий США и Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.