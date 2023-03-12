Полковник раскрыл три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым

Полковник Риттер: США могут передать ВСУ оружие, материалы и данные для атаки на Крым

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскрыл три тактики Вашингтона в случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

По мнению полковника, речь будет идти о так называемой американской прокси-поддержке Украины: передаче материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки. К такому выводу Риттер пришел, исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, назвавшей ранее военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины и пообещавшей Киеву поддержку Белого дома в этом направлении.

Как заявил офицер, подобные действия можно расценить как официальное заявление о том, что Вашингтон стал стороной украинского конфликта, что приведет лишь к усугублению ситуации.

10 марта советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. По его словам, Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом».

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.