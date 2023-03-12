Российский танкист перечислил преимущества танка Т-90М

РИА Новости: танкист с позывным Азер рассказал о преимуществах танка Т-90М

Новый танк Т-90М обладает оборудованием, повышающим живучесть машины, позволяющим наносить противнику максимальный урон и улучшающим ситуационную осведомленность экипажа. Преимущества машины в разговоре с РИА Новости перечислил танкист Т-90М с позывным Азер.

По словам Азера, в танк «прилетали» и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), и бронебойные снаряды — он выдерживает все. Танкист считает, что данную машину можно называть «самой наилучшей».

На танке установлена новая система самонаведения, которая помогает обнаружить противника, когда он наводится на машину. Она также ставит помехи, и позволяет экипажу откатиться и сменить позицию. Как утверждает Азер, однажды система выручила экипаж, сбив наведение ракеты противника.

У Т-90М также есть маскировочный комплекс, снижающий его тепловую заметность. «В натовской технике такого нету. Мы всегда их видим, они нас не палят», — отметил Азер.

В танке также есть два отдельных прицела — один у командира и один у наводчика. При этом они могут указывать друг другу на цели, или наблюдать вместе за одной.

Автомат заряжания также дает преимущество Т-90М. Он надежнее человека, так как в случае попадания по танку члена экипажа может контузить.

Ранее военные рассказали, что у Т-90М хорошая проходимость, он «шустрый», а его генератор позволяет запустить танк даже в самую холодную погоду. Повышение мощности двигателя положительно повлияло на маневренность танка, а также появились новые противокумулятивные решетки и элементы динамической защиты.