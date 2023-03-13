Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 13 марта 2023Мир

В Иране помиловали 22 тысячи протестующих

В Иране помиловали 22 тысячи человек, арестованных во время протестов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

22 тысячи человек, арестованных во время протестов, были помилованы в Иране. Об этом рассказал глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи, пишет Reuters.

Он не уточнил, в какой период были арестованы эти люди, поэтому неясно, сколько времени они провели в тюрьме.

Издание IRNA сообщает, что всего освобождены более 82 тысяч человек. За что были арестованы оставшиеся 60 тысяч, не сообщается.

Последняя серия протестов началась после того, как в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное ношение хиджаба», и уже из отдела полиции девушку увезли в реанимацию, где она и умерла. Очевидцы утверждают, что ее избили в отделении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США назвали причину больших потерь ВСУ в Артемовске
Сыгравшему Михаила «Горшка» Горшенева актеру подняли зарплату за уборку двора
Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа и переднего зуба
Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном
За молодежную сборную Франции на ЧЕ-2023 по борьбе выступят уроженцы Чечни
Леди Гага вышла на сцену без макияжа и восхитила фанатов
Зависимость российской экономики от кризиса банковской системы США оценили
Журналист Караулов отреагировал на уголовное дело о клевете на Михалкова
Предложено новое средство для легкого и безопасного похудения
На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.