В Иране помиловали 22 тысячи протестующих

В Иране помиловали 22 тысячи человек, арестованных во время протестов

22 тысячи человек, арестованных во время протестов, были помилованы в Иране. Об этом рассказал глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи, пишет Reuters.

Он не уточнил, в какой период были арестованы эти люди, поэтому неясно, сколько времени они провели в тюрьме.

Издание IRNA сообщает, что всего освобождены более 82 тысяч человек. За что были арестованы оставшиеся 60 тысяч, не сообщается.

Последняя серия протестов началась после того, как в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное ношение хиджаба», и уже из отдела полиции девушку увезли в реанимацию, где она и умерла. Очевидцы утверждают, что ее избили в отделении.