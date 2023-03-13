Лукашенко подписал дорожную карту сотрудничества с Ираном

Лукашенко и Раиси подписали дорожную карту сотрудничества Белоруссии и Ирана до 2026 года

Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси по завершении переговоров в Тегеране подписали дорожную карту взаимодействия между двумя государствами на 2023-2026 годы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что подписанный документ предусматривает всестороннее сотрудничество стран в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в направлениях образования, культуры, искусства, туризма и СМИ.

Кроме того, политиками был подписан план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Белоруссией и Ираном, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, а также соглашение о передаче лиц, приговоренных к лишению свободы, для последующего отбывания наказания в своей стране.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран 12 марта. Помимо президента страны глава республики планировал встретиться с руководителем и духовным лидером Ирана Али Хаменеи, вице-президентом Мохаммадом Мохбером и председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафо.