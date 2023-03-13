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15:55, 13 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном

Президент Александр Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Unsplash

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Ирана Ибрахим Раиси едины во мнении, что санкции — это время возможностей, и страны должны реализовать достигнутые договоренности, которые прежде оставались на бумаге. Об этом заявил белорусский лидер в ходе визита в Тегеран, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы абсолютно доверяем друг другу, наши народы поддерживают нас в этом», — сказал Лукашенко, отметив, что товарооборот между странами за 2022 год по отношению к 2021 году вырос в три раза.

Кроме того, белорусский лидер высказался, что и Минск, и Тегеран привержены идее построения справедливого многополярного мира.

Лукашенко прибыл в Иран утром 13 марта. Местом для переговоров стала резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Как заявлялось, встрече на высшем уровне надлежало пройти сначала в узком, а затем — в расширенном формате.

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Алевтина Запольская
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