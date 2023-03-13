Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:28, 13 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко встретился с президентом Ирана

Александр Лукашенко встретился с президентом Ирана Раиси в Тегеране

Фото: Andrei Stasevich / Reuters

В Тегеране проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и его иранского коллеги Эбрахима Раиси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президенты встретились в резиденции Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Планируется, что их переговоры сначала пройдут в узком, а затем — в расширенном формате.

С официальным визитом в Иран Лукашенко прибыл 12 марта. Отмечалось, что глава республики намерен также провести встречу с руководителем и духовным лидером страны Али Хаменеи, вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названы потенциальные исполнители диверсии на «Северных потоках»
Мэр Донецка указал на осознание Киевом последствий отключения воды в ДНР
Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на летнем отпуске
51-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет моложавой внешности
Вице-премьер Украины не согласилась с утверждением о нехватке солдат
Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате
Сбер предупредил о росте связанного с «изменой Родине» мошенничества
Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
В российском регионе выявили новые случаи тропической лихорадки
Назван срок схода снега в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.