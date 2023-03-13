Александр Лукашенко встретился с президентом Ирана Раиси в Тегеране

В Тегеране проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и его иранского коллеги Эбрахима Раиси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президенты встретились в резиденции Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Планируется, что их переговоры сначала пройдут в узком, а затем — в расширенном формате.

С официальным визитом в Иран Лукашенко прибыл 12 марта. Отмечалось, что глава республики намерен также провести встречу с руководителем и духовным лидером страны Али Хаменеи, вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафо.