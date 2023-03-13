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12:00, 13 марта 2023Россия

Попавшего в реанимацию после драки в московской школе подростка прооперировали

Отец пострадавшего в драке в школе Москвы десятиклассника заявил, что его прооперировали

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Десятиклассника, который попал в реанимацию после драки в школе на востоке Москвы, прооперировали. Об этом рассказал его отец, передает РИА Новости.

«Операцию сделали, три с лишним часа. Перевели его в другую палату. Сейчас находится с ним жена. Состояние, слава богу, стабильное, пока слабое», — сказал мужчина.

По его словам, подросток после операции пока не может ходить, но иногда может недолго сидеть в больничной койке. Школьник находится в сознании и слабо разговаривает, добавил россиянин, подчеркнув, что реабилитация после случившегося займет около полугода и пострадавшему в это время будет нельзя выходить из дома.

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О драке подростков в столичной школе «Новокосино» стало известно 10 марта. Предварительно, конфликт произошел из-за оскорбления родителей, в результате одному из учеников проломили череп. Директор образовательного учреждения впоследствии уточнил, что причиной ссоры десятиклассников стала переписка в чате.

Драку школьников сняли на видео. На кадрах видно, как один из подростков продолжает избивать сверстника даже после того, как тот упал на пол. Инициатор потасовки наносит лежащему на полу мальчику удар по голове.

Впоследствии отец мальчика заявил, что вместе с супругой намерен обратиться в правоохранительные органы после случившегося. Он также рассказал, что в школе была компания детей, которая занималась травлей слабых, в том числе и его сына. Она же и угрожала матери подростка, сказал мужчина.

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