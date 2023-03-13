В Кремле ответили на вопрос о переименовании России в Московию

Представитель Кремля Песков назвал нелепым курьезом идею переименования России в Московию

Идея о переименовании России в Московию является нелепым курьезом. Так на вопрос об украинской инициативе о новом названии страны отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. В феврале соответствующая инициатива, которая была опубликована на сайте украинского лидера, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

По словам представителя Кремля, относиться к таким идеям можно лишь с улыбкой.

«Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать (...) Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто ее не называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией», — заявил Дмитрий Песков.