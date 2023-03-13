Костя Цзю отреагировал на поражение Петра Яна в UFC

РБК: Костя Цзю заявил, что его расстроило поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили в UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю отреагировал на третье подряд поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит РБК.

«Очень расстроил сегодняшний бой Петра Яна и Мераба [Двалишвили]. Петр не был готов к тому темпу, который задал его противник», — заявил Цзю. При этом он выразил уверенность, что отечественный боец сможет вернуться в топ UFC, если будет произведена грамотная работа над ошибками.

12 марта грузинский боец одержал победу над Яном единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Перед боем спортсмены обменялись неприятными комментариями друг о друге. Кроме того, Ян толкнул соперника на дуэли взглядов.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 16 побед при четырех поражениях.