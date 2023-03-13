Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не планирует уезжать из России

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева оценила перспективу эмиграции. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что не планирует уезжать из России.

«Я очень люблю свою страну. Со всеми ее недостатками. Здесь мой дом», — ответила ведущая на вопрос о том, хотела ли бы она переехать жить в другую страну.

Ранее Кудрявцева рассказала, что ее близких обеспокоили фейковые сообщения СМИ, в которых говорилось о ее смерти. Соответствующую информацию она прокомментировала словами «гореть вам в аду», обращаясь к авторам материалов.

До этого ведущая рассказала о мешающей ей спать сильной мигрени, которая плохо купируется медикаментами. Она призналась, что хроническое заболевание длится у нее уже около десяти лет.

Осенью 2021 года телеведущая рассказала, что у нее возобновилась сильная мигрень после перенесенного коронавируса. По словам Кудрявцевой, у нее также возникли апатия и панические атаки.