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12:51, 13 марта 2023Наука и техника

«Луч-5Х» успешно вывели на орбиту

«Роскосмос»: спутник-ретранслятор «Луч-5Х» успешно вывели на заданную орбиту

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

Спутник-ретранслятор «Луч-5Х», который запустили с космодрома Байконур ночью, успешно вывели на орбиту. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Спутник "Луч-5Х" выведен на заданную орбиту! Аппарат запущен с Байконура в 02:13 мск ракетой «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Средства выведения отработали штатно!» — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что «Луч-5Х» поможет отработать перспективные технологии ретрансляции и связи.

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12 января 2023

Ранее госкорпорация сообщила о пуске ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником «Луч-5Х». Это четвертый пуск российских ракет-носителей в 2023 году, а для «Протона-М» он стал 115-м в истории.

В феврале «Роскосмос» пообещал начать эскизное проектирование новых спутников для наблюдения за Арктикой в 2026 году. Аппараты «Арктика-МП» предназначены для мониторинга полярных областей планеты. Спутники смогут иметь изображения с более высоким пространственным разрешением, что позволит получать более полную информацию об Арктике.

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Даниил Иринин
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