Готовившегося к ЕГЭ 18-летнего лицеиста нашли мертвым в российском городе

Ngs.ru: в Новосибирске готовившегося к ЕГЭ 18-летнего лицеиста нашли мертвым в квартире

В Новосибирске 18-летнего лицеиста, готовившегося к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), нашли мертвым в квартире. Об этом сообщает региональный портал Ngs.ru.

Тело россиянина было найдено 11 марта. По предварительной версии, юноша мог покончить с собой. Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что преподаватели в городском лицее не раз предупреждали учащихся о важности госэкзамена.

«Учителя неоднократно говорили детям, что от ЕГЭ зависит вся их судьба и вся дальнейшая жизнь», — отметил он.

Собеседник Ngs.ru в новосибирском управлении Следственного комитета России подтвердил, что по факту суицида школьника начата доследственная проверка.

Руководство лицея №136 в курсе ситуации с одним из учащихся. Однако какие-либо подробности о трагедии учебному заведению неизвестны. «Сведений я не могу дать, потому что еще нет решения следственного комитета, следователи работают», — сказала директор лицея Галина Соломеева.

20 января сообщалось, что в Верхней Пышме под Екатеринбургом 15-летнего подростка нашли мертвым в родительской квартире. Позже удалось выяснить, что ребенок ходил в 10-й класс, однако в последнее время находился на домашнем обучении.