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07:27, 13 марта 2023Интернет и СМИ

Онлайн-сервисы обяжут уведомлять о списании средств за подписку

Онлайн-сервисы обяжут уведомлять о списании средств за подписку с помощью push-уведомлений

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуму до конца весенней сессии внесут законопроект, по которому интернет-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги) должны будут уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации газеты, разработка документа о регулировании уведомлений о платных подписках началась еще в прошлом году — в уведомлении должна была содержаться кнопка, позволяющая отключить подписку.

Однако теперь законопроект предполагает, что в уведомлении, которые операторы сервисов обязаны направлять клиентам, вместо кнопки отказа будет ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке, пишет издание.

Уточняется, что обсуждение проекта растянулось на год, потому что он встретил «серьезное противодействие бизнеса».

Ранее сообщалось, что рост выручки онлайн-кинотеатров уменьшился в 11 раз по итогам 2022 года — совокупная денежная выручка отечественных платформ в прошлом году выросла всего на 5 процентов, тогда как в 2021-м она увеличилась на 54 процента.

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Юлия Мискевич
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