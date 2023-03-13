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22:24, 13 марта 2023Мир

МИД раскрыл реакцию посла Дании на расследование по «Северным потокам»

Захарова: посол Дании на встрече в Москве ограничился общими словами по «Северным потокам»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла детали встречи с послом Дании Якобом Хеннингсеном, которого вызвали в ведомство для разговора по «Северным потокам» на прошлой неделе. Ее слова приводятся на сайте министерства иностранных дел.

По словам дипломата, в МИД обратили внимание на то, что при проведении расследования компанией Nord Stream AG на одной из ниток газопровода, на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен некий предмет, который не является частью конструкции трубопроводов и может представлять собой элемент взрывного устройства.

«На прошлой неделе в МИД России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом "аспектов безопасности и экономики", фактически ограничившись общими словами», — рассказала Захарова о реакции Хеннингсена.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал к объективному расследованию подрыва проектов «Северный поток» и «Северный поток-2». В случае блокирования этого процесса Москва будет думать над ответом, подчеркнул он.

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Марина Совина
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