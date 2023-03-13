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10:55, 13 марта 2023Силовые структуры

Российский подросток постучался к другу-студенту и умер от огнестрельных ранений

В Тыве студент-третьекурсник застрелил 17-летнего подростка за настойчивый стук в дверь

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тыве студент-третьекурсник застрелил 17-летнего подростка. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает РЕН.ТВ.

По данным ведомства, во дворе на улице Карла Маркса в селе Межегей нашли тело потерпевшего с огнестрельными ранениями. Силовики выяснили, что ночью 13 марта потерпевший пришел в гости к товарищу. Он стал настойчиво стучаться в дверь, что разозлило фигуранта. Тогда он взял гладкоствольное оружие 20 калибра и четыре раза выстрелил в подростка.

По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что задержанный не был владельцем оружия.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае 44-летний хозяин базы отдыха застрелил своего работника за оскорбление.

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Екатерина Власова
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