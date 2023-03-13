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19:11, 13 марта 2023Путешествия

Пассажиры провели в самолете два часа и лишились вещей из-за записки с угрозами

Рейс United Airlines в Вермонт после посадки обыскали полицейские из-за анонимных угроз

Фото: Unsplash

Полицейские штата Вермонт (США) обыскали прибывший из Нью-Джерси рейс United Airlines из-за анонимной записки с угрозами. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что пассажиры были вынуждены провести в самолете два часа после посадки. По данным издания, сразу после прибытия отряд полиции вместе с собаками обыскал борт, запретив пассажирам прикасаться к ручной клади. После этого им разрешили выйти, однако без личных вещей.

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Как рассказали правоохранители на пресс-конференции в аэропорту, ничего подозрительного в самолете не было обнаружено, однако пассажирам не разрешили забрать багаж. Многие из американцев лишились ключей от домов и автомобилей. При этом даже без личных вещей покинуть аэропорт было невозможно — из-за инцидента власти заблокировали дороги вокруг авиагавани. Федеральное бюро расследований (ФБР) продолжает расследование.

Ранее в Минске задержали гражданина Белоруссии, который отправил российской авиакомпании сообщение с угрозой заминировать самолет. Сотрудники правоохранительных органов союзной страны сообщили, что пассажир, опаздывая на рейс из Москвы в Минск, таким образом попытался продлить время регистрации.

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Зарина Дзагоева
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