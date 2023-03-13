Во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое

«ВКонтакте» после сообщений о сбое заявила, что соцсеть скоро заработает в обычном режиме

«ВКонтакте» прокомментировала сообщения о сбое в работе соцсети, на который пользователи пожаловались в понедельник, 13 марта. В пресс-службе соцсети «Ленте.ру» рассказали, что скоро сервис заработает в обычном режиме.

«У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.

Согласно сервису Downradar, о неполадках в работе «ВКонтакте» пользователи сообщили около 12 часов в понедельник, 13 марта. Отмечается, что жалобы поступили из многих российских городов — в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Кроме того, о сбое рассказали пользователи из Белоруссии.

Многие пользователи заявили, что у них возникли проблемы при входе в соцсеть. Другие указали, что их «выкинуло» из профиля и у них не получается зайти обратно.

В прошлый раз пользователи пожаловались на сбой у «ВКонтакте» 7 февраля. Затруднения в работе соцсети были зафиксированы в российских городах, а также в Белоруссии, на Украине, некоторых странах Европы и Азии. Спустя несколько часов работа платформы была восстановлена.