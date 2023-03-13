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23:31, 13 марта 2023Спорт

Врачи рассказали о пользе занятий ходьбой при похудении

Врачи рассказали, что активные прогулки полезны для здоровья и эффективны при похудении

Фото: Arek Adeoye / Unsplash

Врачи из клиники Майо (США) рассказали о пользе ходьбы при похудении. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.

Специалисты пояснили, что регулярные активные прогулки полезны для здоровья сердца и мозга, повышают уровень энергии и настроения, а также помогают сжигать жир, особенно в области живота. Чтобы повысить эффективность тренировки, медики рекомендовали увеличить темп и ходить так быстро и так долго, как только возможно. Они также посоветовали заниматься на беговой дорожке с уклоном или выбирать маршруты, проходящие по возвышенностям, чтобы не просто сжечь калории, но и укрепить подколенные сухожилия и улучшить осанку.

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Кроме того, по словам специалистов, полезно использовать во время прогулки утяжелители. Начинать стоит с веса, равному 10 процентам от массы тела, а затем постепенно увеличивать значения. Повысить интенсивность тренировки можно, добавив в нее упражнения. Эксперты пояснили: каждые несколько минут делайте выпады, отжимания и приседания по десять раз.

Разнообразить ходьбу помогут маршруты по пересеченной местности. Специалисты предупреждают: важно провести разминку в начале прогулки и легкую растяжку в конце. Они добавили, что постепенно можно увеличивать продолжительность непрерывной ходьбы на пять минут каждую неделю или две.

Ранее фитнес-эксперт Сара Кумер рассказала о способе мотивировать себя на занятия спортом. Она посоветовала найти тот вид физических нагрузок, который позволит чувствовать себя сильным и уверенным.

Ксения Курашкина
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