Cемилетняя девочка стала самым молодым инструктором по йоге в мире

Семилетняя девочка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой инструктор по йоге

Семилетняя Праанви Гупта из Индии стала самым молодым инструктором по йоге в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Девочка увлеклась йогой в три с половиной года. Она видела, как занимается ее мать, и пыталась повторять различные позы. Вскоре она самостоятельно занялась йогой. Когда Гупте исполнилось семь лет, ее записали к инструктору Симе Каматх. «Праанви была очень энергичной ученицей со спокойным умом и желанием учиться. Она одаренный ребенок, и впоследствии она оказалась одной из самых способных учениц, которых я когда-либо встречала в этом возрасте. Она была очень внимательной и увлеченной на всех занятиях», — рассказывает Каматх.

Девочка посещала занятия в свободное от уроков время и в скором времени поняла, что хочет преподавать йогу. Спустя несколько месяцев благодаря поддержке своего инструктора она начала проходить обучение по программе подготовки преподавателей йоги. Гупта прошла 200-часовой курс подготовки и была признана сертифицированным инструктором организацией Yoga Alliance.

Теперь девочка проводит занятия, а также делится опытом с людьми по всему миру на своем канале на YouTube. Гупта считает, что йога может быть полезна как для детей, так и для взрослых, так как, по ее мнению, практика помогает улучшить концентрацию, а также благоприятно сказывается на всех системах организма. «Мечтайте по-крупному и верьте в себя!» — дает совет всем ученикам девочка.

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