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00:00, 15 марта 2023Бизнес

Стало известно о задержке выплаты бонусов сотрудникам Apple

Bloomberg: Apple задержала выплату бонусов сотрудникам и ограничила прием новых работников

Фото: Globallookpress.com

Сотрудники Apple не получили полагающиеся им бонусы. Также компания ограничивает прием на работу в рамках усилий по сокращению расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что компания задерживает выплату премий для некоторых корпоративных подразделений. А на большее количество рабочих мест набор новых сотрудников будет ограничен. По словам собеседников агентства, данные меры не распространяются на старших сотрудников уровня директора и выше. Самые высокопоставленные сотрудники Apple обычно получают свои бонусы ежеквартально.

В прошлом компания выплачивала бонусы и поощрения сотрудникам один или два раза в год в зависимости от подразделения. Для отделов, получающих бонусы два раза в год, выплаты обычно происходили в апреле и октябре. Теперь же апрельские премии будут отменены, а все подразделения перейдут на график с выплатами один раз в год.

Задержка выплат коснется работников операционного отдела, корпоративной розничной сети и некоторых других подразделений. При этом размер бонусов останется прежним, но для многих сотрудников изменения вызовут неудобства, как как они не получили уведомления о них заблаговременно. Отмечается, что такое решение может помочь компании удержать сотрудников, которые планировали покинуть компанию после получения весенней выплаты.

Ранее сообщалось, что из Apple начали массово уходить топ-менеджеры. Большинство из них занимали должность вице-президента и находились в прямом подчинении гендиректору Тиму Куку.

Также стало известно, что Apple вместе с Foxconn добилась от властей индийского штата Карнатака изменения трудового законодательства, что открывает возможность строительства там завода по производству iPhone. По новым правилам, трудовые смены могут быть увеличены до 12 часов, а женщинам позволено работать ночами. Такие же нормы действуют в странах, где расположены производства iPhone.

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Екатерина Подвигина
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