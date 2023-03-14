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18:14, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Российского стендап-комика арестовали на Бали

Иммиграционная служба Бали арестовала российского стендап-комика Семена Щербакова

Кадр: Detikcom

Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала российского стендап-комика Семена Щербакова. Об этом сообщает индонезийский новостной портал Detikcom.

По данным портала, Щербакова задержали, когда он собирался выступить в конференц-центре Riverside на Бали.

Отмечается, что россиянин был арестован за работу стендап-комиком. По словам главы иммиграционной службы Теди Рианди, выступление в качестве комика не входило в перечень действий, разрешенных Щербакову визой.

13 марта сообщалось, что власти Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Губернатор курорта Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из этих двух стран.

9 марта стало известно о задержании известного комика и телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) перед его концертом на Бали. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на мероприятие перед началом выступления комика в рамках иммиграционного рейда. Позднее организаторы несостоявшегося концерта заявили, что Шац улетел в Израиль.

Семен Щербаков — российский стендап-комик, проживающий на Бали. Видео с его монологами выходят на YouTube-канале проекта «StandUp Культура», который выкладывает выступления российских комиков на Бали и в Таиланде.

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Олег Давыдов
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