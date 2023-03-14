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16:46, 14 марта 2023Наука и техника

Выявлена очередная польза средиземноморской диеты

BMC Medicine: средиземноморская диета снизила риск развития деменции на 23 процента

Фото: Unsplash

Исследовательская группа из Университета Ньюкасла в Британии выявила очередную пользу средиземноморской диеты: такой режим питания помогает снизить риск развития деменции на 23 процента. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

Средиземноморская диета — определенный рацион, богатый морепродуктами, фруктами и орехами, злаками и жирами. Предыдущие исследования неоднократно иллюстрировали пользу такого режима питания для здоровья. Новый обзор также примечателен тем, что является крупнейшим из проведенных.

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Авторы проанализировали данные 60 298 человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет. Ученые изучили то, насколько близко диета участников соответствовала ключевым особенностям средиземноморской. Также учитывались показатели генетического риска развития нейродегенеративных нарушений. За все время исследования было зарегистрировано 882 случая деменции.

Никакой выраженной связи между генетическими факторами слабоумия и приверженностью средиземноморской диете замечено не было. Это говорит о том, что даже для людей с более высоким генетическим риском правильное питание может снизить вероятность развития этого заболевания. Общий риск формирования деменции снижался на 23 процента.

В декабре 2022 года сотрудники Института сердца Смидта в Сидарс-Синай (США) выявили, что средиземноморская диета снижает шансы на появление различных заболеваний при беременности.

А в 2021 году работа итальянских специалистов показала, что этот рацион сокращает вероятность развития тяжелых форм COVID-19.

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Елена Апазиди
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