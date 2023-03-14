В Белоруссии назвали дату вступления в силу закона о казни для чиновников

В Белоруссии заявили, что закон о казни чиновников за госизмену вступит в силу 25 марта

В Белоруссии закон, по которому предусматривается смертная казнь для чиновников за государственную измену, вступит в силу 25 марта. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале республики.

«Дата вступления в силу — 25 марта 2023 года», — сказано в сообщении. Во вторник, 14 марта, закон официально опубликовали на портале.

9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», основной целью которого стало усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности. Как сообщалось, уголовная ответственность за госизмену, совершенную должностным лицом, распространяется на всех лиц, занимающих госдолжности. За измену государству, совершенную военнослужащим или должностным лицом, может грозить смертная казнь.

21 февраля депутаты республики приняли во втором чтении соответствующий законопроект. Белоруссия остается единственной страной в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. В мае 2022 года Лукашенко подписал поправки, которые вводят такое наказание за покушение на теракт.