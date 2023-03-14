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16:35, 14 марта 2023Россия

В Роспотребнадзоре оценили вероятность завершения пандемии COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии COVID-19 преждевременно

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Говорить о завершении пандемии COVID-19 на данный момент преждевременно. Об этом «Ленте.ру» заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, сейчас наблюдается положительная тенденция, которая связана с уменьшением числа тяжелых случаев заболевания. У большинства пациентов, пояснила она, COVID-19 протекает по типу острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«Это позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, станет сезонным заболеванием», — добавила Плоскирева.

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14 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, после чего будет снят режим международной чрезвычайной ситуации. Также он подчеркнул, что в настоящее время мир находится в гораздо лучшем положении, чем за все время пандемии.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили «Ленте.ру», что в России на десятой неделе 2023 года наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ. Там уточнили, что сейчас на территории страны зарегистрировали 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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Никита Абрамов
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