Подсчитан объем «теневых резервов» России за рубежом

Bloomberg: Россия сохранила за рубежом около 80 миллиардов долларов от экспорта сырья

Россия смогла запасти за рубежом почти треть доходов от сырьевого экспорта за прошлый год, сообщает Bloomberg.

Аналитики назвали инвестированные в недвижимость и иностранные компании миллиарды долларов «теневыми резервами» России, которые возникли из-за рекордного профицита платежного баланса страны (его объем составил 227 миллиардов долларов). По их подсчетам, 80 миллиардов, которые Россия сохранила за рубежом, составляют порядка пяти процентов ВВП в международных активах за 2022 год.

То, что Европа промедлила с санкциями против российского энергетического сектора, свело на нет последствия от заморозки активов российского Центрального банка, объяснила экономист Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

Экономист Bloomberg по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков добавил, что международные активы копились не преднамеренно, а вынужденно: санкции подтолкнули россиян к сокращению импорта, а подорожавшее сырье способствовало росту экспорта.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании экспертной группы, чтобы юридически обосновать конфискацию российских активов за рубежом. Речь идет о сумме в более чем в 300 миллиардов замороженных активов Центрального банка, активах и доходах физических и юридических лиц, попавших под ограничения Евросоюза.

В феврале юридическая служба Евросоюза призналась, что не знает, где находится подавляющая часть замороженных активов Центробанка России. Из 258 миллиардов долларов установлено местонахождение не более 36,4 миллиардов долларов. Таким образом, ЕС неизвестно расположение 86 процентов заблокированных средств.