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00:21, 14 марта 2023Мир

Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты группы помощи Киеву

Пентагон: Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили приоритеты группы помощи Киеву
Ллойд Остин и Алексей Резников

Ллойд Остин и Алексей Резников. Фото: Chad McNeeley / Globallookpress.com

Глава Минобороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников обсудили приоритеты группы помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, пишет ТАСС.

Стороны также коснулись обстановки в зоне боевых действий. «Обсудили приоритеты контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая соберется 15 марта», — говорится в сообщении.

Ранее репортер Брэдли Девлин заявил, что помощь США, объем которой уже превысил показатель в 32 миллиарда долларов, существенно истощает ресурсы Вашингтона. Он добавил, что достижение целей Вооруженных сил США в производстве оружия и боеприпасов является трудной задачей.

Также в США раскрыли последствия прекращения поддержки Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, что отказ от помощи Киеву грозит гибелью американцев.

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Марина Совина
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