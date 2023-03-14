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12:26, 14 марта 2023Ценности

Блогерша показала неожиданные последствия установки виниров и удивила зрителей

Блогерша Кристал Ла'Шон показала желтый зуб вместо выпавшего винира и удивила подписчиков

Кадр: @iamkrystallashon / TikTok

Блогерша Кристал Ла'Шон установила виниры и показала неожиданные последствия процедуры. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом iamkrystallashon предстала перед подписчиками с желтым передним зубом, который отличается по форме и цвету от остальных резцов.

По словам Ла'Шон, она захотела изменить свой внешний вид, однако сразу после манипуляций у стоматолога одна из керамических накладок отпала. «Меня о таком не предупреждали!» — посетовала она в ролике.

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Видео стало вирусным и набрало более 527 тысячи просмотров. Зрителей удивил результат работы мастера, о чем они написали в комментариях под постом. «Боже, это так страшно», «Вот почему я передумал!», «Я по этой причине и пробовать не хочу», — заявили они.

В феврале блогер Скотт Эванс установил дорогостоящие виниры в Турции и визуально помолодел на 15 лет. В опубликованном ролике блогер предстал перед зрителями с ровными керамическими накладками естественного белого цвета.

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Екатерина Ештокина
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