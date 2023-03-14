Венгрия захотела отложить голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Telex: Венгрия снова захотела отложить голосование о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Голосование в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вероятно, снова будет отложено. Об этом сообщает агентство Telex.

Отмечается, что такое решение может быть принято по предложению правительства страны. По данным интернет-издания, венгерский вице-премьер Жолт Шемьен запросил отсрочку намеченной на 20 марта парламентской сессии, на которой депутаты должны проголосовать о членстве в НАТО этих двух стран.

В своем запросе политик указал на необходимость перенести голосование на неделю по той причине, что в настоящее время Будапешт сконцентрирован на переговорах с Еврокомиссией (ЕС) из-за обвинений в нарушении Венгрией верховенства закона. Теперь данный запрос должен одобрить спикер парламента Венгрии.

Ранее Венгрия уже откладывала голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. В предыдущий раз это произошло в начале марта и было связано с тем, что за исключением Турции Венгрия остается единственной страной-членом Североатлантического альянса, которая еще не одобрила заявки двух скандинавских стран на вступление.

Ранее в Венгрии испугались последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Как заявил лидер фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш, некоторые депутаты обеспокоены тем, что это может обострить отношения между Россией и Западом.