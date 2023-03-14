Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:19, 14 марта 2023Наука и техника

На ранней Венере допустили существование океанов

PNAS: модель допустила существование на ранней Венере океана глубиной до 300 метров

Фото: NASA / JPL

Ученые Чикагского университета в США допустили, что на ранней Венере, еще до появления жизни на Земле, могли существовать океаны жидкой воды. Их выводы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи разработали модель, которая предусматривает существование океана на Венере и учитывает такие параметры, как глубина океана, а также скорость исчезновения кислорода из атмосферы и гидросферы планеты. Кислород мог испаряться в космическое пространство, а также тратиться на окисление восстановленных атмосферных частиц, окисление лавы и окисление поверхностного слоя магмы.

Были осуществлены 94 080 прогонов и определены параметры, которые приводят к результатам, наиболее близким к реальной атмосфере Венеры в настоящее время. Оказалось, что только несколько сотен прогонов (около 0,4 процента) находились в пределах допустимой погрешности от значения параметров, определяющих современную атмосферу Венеры.

Эпоха потенциальной обитаемости Венеры должна была закончиться приблизительно три миллиарда лет назад при условии максимальной глубине океана в 300 метров по всей поверхности планеты. При этом Венера была непригодна для обитания на протяжении 70 процентов всей своей истории, что в четыре раза дольше, чем по предыдущим оценкам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России
Белый дом заявил об отсутствии препятствий для решения о расширении НАТО
В Литве потребовали заблокировать IP-адреса с доступом к российским телеканалам
Бывший премьер Британии раскроет подробности отравления в Солсбери
Блогерша показала на видео мать в откровенном наряде и восхитила зрителей
Стратегические предприятия потребовали перевести под юрисдикцию России
В США призвали Си Цзиньпина к разговору с Зеленским по Украине
Стало известно о начале обучения НАТО военных ВСУ тактике городских боев
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты группы помощи Киеву
В Германии нашли связанную с терактом на «Северных потоках» яхту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.