На ранней Венере допустили существование океанов

PNAS: модель допустила существование на ранней Венере океана глубиной до 300 метров

Ученые Чикагского университета в США допустили, что на ранней Венере, еще до появления жизни на Земле, могли существовать океаны жидкой воды. Их выводы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи разработали модель, которая предусматривает существование океана на Венере и учитывает такие параметры, как глубина океана, а также скорость исчезновения кислорода из атмосферы и гидросферы планеты. Кислород мог испаряться в космическое пространство, а также тратиться на окисление восстановленных атмосферных частиц, окисление лавы и окисление поверхностного слоя магмы.

Были осуществлены 94 080 прогонов и определены параметры, которые приводят к результатам, наиболее близким к реальной атмосфере Венеры в настоящее время. Оказалось, что только несколько сотен прогонов (около 0,4 процента) находились в пределах допустимой погрешности от значения параметров, определяющих современную атмосферу Венеры.

Эпоха потенциальной обитаемости Венеры должна была закончиться приблизительно три миллиарда лет назад при условии максимальной глубине океана в 300 метров по всей поверхности планеты. При этом Венера была непригодна для обитания на протяжении 70 процентов всей своей истории, что в четыре раза дольше, чем по предыдущим оценкам.