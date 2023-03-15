Европейская легкоатлетическая ассоциация оставила в силе отстранение россиян

В European Athletics оставили в силе отстранение российских и белорусских спортсменов

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) оставила в силе отстранение россиян и белорусов. Об этом сообщается на сайте организации.

Запрет на участия в мероприятиях под эгидой European Athletics касается не только спортсменов, но и тренеров, персонала и официальных лиц. Уточняется, что отстранение будет длиться до тех пор, пока не закончится спецоперация на Украине.

17 февраля президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу высказался об условиях для возвращения сборной России на международные турниры. Он заявил, что обсуждение возможности допуска спортсменов в нейтральном статусе начнется только после того, как российская легкая атлетика решит допинговые проблемы.

1 марта World Athletics отстранила российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Организация последовала рекомендации Международного олимпийского комитета. В тот же день эти меры поддержали в European Athletics.

