Стало известно о немецком корабле недалеко от «Северного потока» перед атакой

ZDF: судно бундесвера находилось рядом с «Северным потоком-1» перед атакой на трубопровод

Немецкий разведывательный корабль находился недалеко от места взрыва «Северного потока-1» за несколько дней до атаки на трубопровод. Об этом стало известно телеканалу ZDF от неназванного представителя Военно-морского командования Вооруженных сил Германии.

«Военно-морские силы Германии в течение нескольких дней находились рядом с местом взрыва трубопровода "Северный поток" с разведывательным кораблем за несколько дней до нападения», — отметил источник.

Он уточнил, что судно бундесвера вышло из немецкого Киля 7 сентября прошлого года и до 14 сентября находилось на расстоянии менее 11 морских миль к юго-востоку от места, где 26 сентября произошел инцидент.

При этом миссия корабля до сих пор держится в секрете Военно-морским командованием. На запрос СМИ об этом ответили, что это была «рутинная миссия». Корабль собрал «самые разнообразные сведения, которые подлежат строгому засекречиванию», добавил военный представитель. При этом собранная информация не позволяет сделать «вывод о виновниках повреждений» трубопроводов «Северного потока».

8 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обнародовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на «Северных потоках».

Спустя месяц, 7 марта, газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. В свою очередь, Херш назвал версию газеты «сумасшедшей историей».

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что версию о подрыве «Северных потоков» украинскими активистами можно назвать чушью. Он отметил, что у газопровода есть будущее в том случае, если США ослабит свое давление и Европа заинтересуется в проекте.