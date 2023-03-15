Норвежский форвард высказался о пяти голах за «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Холанд заявил, что устал праздновать голы в матче против «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о пяти мячах, забитых им в ответном матче против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его слова приводит «Би-би-си».

«У меня все как в тумане. Помню, как бил, но не помню, что думал. Я так устал от празднования голов. Дело в быстром мышлении и попытке отправить мяч туда, где нет вратаря», — заявил Холанд. Он добавил, что хотел остаться на поле, чтобы забить шестой мяч, однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заменил игрока после пятого гола.

14 марта «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 7:0. Помимо Холанда, ворота соперников поразили немецкий хавбек Илкай Гюндоган и бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне.

22-летний Холанд пополнил состав «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023. 4 ноября 2022 года он возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, сместив с первого места форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.