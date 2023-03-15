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16:29, 15 марта 2023Россия

В России объяснили интерес к обломкам упавшего в Черное море беспилотника США

Обломки беспилотника MQ-9 Reaper США могут быть интересны российским специалистам

Фото: Josh Smith / Reuters

Обломки американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море, теоретически могут быть интересны российским специалистам. Об этом в беседе с MK.RU на условиях анонимности заявил представитель военного ведомства.

В первую очередь, по его словам, они могли бы узнать, какими средствами снижения оптической, радиоэлектронной и инфракрасной заметности покрыто изделие, и благодаря этому оценить способы воздействия на данный аппарат отечественных средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Кроме того, эксперты бы выяснили, на каких частотах и дальностях работают каналы управления и передачи данных БПЛА, чтобы в дальнейшем сузить арсенал средств радиоэлектронной борьбы и разведки, которые смогут обнаружить, идентифицировать и воздействовать на него.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби усомнился в том, что США смогут достать MQ-9 Reaper из Черного моря. Он отметил, что в месте, где беспилотник потерпел крушение, у моря большая глубина, и добавил, что в Вашингтоне не хотят, чтобы беспилотник попал в чужие руки.

Американский БПЛА упал в Черное море к западу от Крыма 14 марта. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны России в свою очередь уточнили, что отечественные истребители, поднятые на перехват, не вступали в контакт с дроном: по данным ведомства, беспилотник начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул.

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Варвара Кошечкина
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