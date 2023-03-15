В Кремле опровергли перенос столицы вглубь России

Песков опроверг заявление секретаря СНБО Украины Данилова о переносе столицы вглубь России

Заявления, поступающие с Украины, о переносе столицы вглубь России являются неправдой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его опровержение приводит РИА Новости.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в России якобы «ведут разговор о переносе столицы вглубь».

«Это неправда», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

13 марта Песков назвал нелепым курьезом идею президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России в Московию.

Ранее украинский лидер поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. В феврале соответствующая инициатива, которая была опубликована на сайте украинского лидера, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

Кроме того, в ответ на инициативу Киева о переименовании России зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich.